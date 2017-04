Após carta, corpo de jovem é achado em rio e morte pode ter relação com Baleia Azul

O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado por pescadores na tarde desta quinta-feira (20), boiando nas margens do Rio São Francisco, na cidade de Petrolina, interior de Pernambuco. A família acredita que a morte tenha relação com o jogo Baleia Azul.

Ana Vitória Sena de Oliveira estava desaparecida desde a segunda-feira (17) e deixou uma carta aos pais e o namorado, pedindo desculpas e dizendo "vai voltar para onde nunca deveria ter saído". No texto, a garota ainda revelou que "neste momento estou pulando da ponte".

No celular da adolescente foram encontradas mensagens com características semelhantes as do jogo Baleia Azul, que vem fazendo novas vítimas. Para concluir os desafios, o participante precisa tirar a própria vida.

A irmã da adolescente, Maria Daniela, contou que Ana Vitória tentou se cortar com giletes para cumprir uma das etapas do jogo. "Tinha mensagens de pessoas desconhecidas e, pela conversa, parecia que ela estava jogando Baleia Azul", afirmou ao site Correio.

De acordo com o delegado Flávio Martins, o corpo não apresentava sinais de violência e suspeita que a causa da morte seja afogamento.