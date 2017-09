Após caírem na piscina, gêmeos morrem afogados

Irmãos gêmeos de um ano e dois meses morreram afogados após caírem em uma piscina, na manhã de domingo (3), em Três Lagoas (MS).

De acordo com o Hospital Auxiliadora, o pai disse que estava molhando o jardim quando os filhos passaram pela grade de proteção e caíram na piscina. O pai então ligou para o Corpo de Bombeiros, a mãe tentou reanimar as crianças com a ajuda da corporação, mas os meninos não respondiam e os pais levaram eles para a unidade de saúde, que fica a aproximadamente cinco quilômetros da casa da família.

Por volta de 8h45, os bebês chegaram no hospital e estavam desacordados. A unidade de saúde informou que médicos e enfermeiros tentaram reanimar os irmãos por 35 minutos, mas eles não resistiram.

O laudo médico afirma que os gêmeos morreram devido a uma parada cardiorrespiratória, por conta de afogamento.