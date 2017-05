Após briga, rapaz agride namorada que cantava música de Marília Mendonça 🎥

A cantora Marília Mendonça, famosa por suas músicas que falam da "sofrência" no amor, foi um dos motivo de uma briga de casal que acabou na delegacia de Jerônimo Monteiro, região Sul do Espírito Santo.

De acordo com a moça de 18 anos, durante depoimento ela contou que soube por uma colega que o namorado, de 23 anos, tinha dado carona para uma mulher e então ela perguntou para ele se era mesmo verdade. O rapaz confirmou a história e eles brigaram. No mesmo dia, a jovem foi na casa da mulher para tirar satisfação.

Já na calçada de casa, a namorada do rapaz estava conversando com duas amigas e resolveram ouvir a música ‘Saudade do meu ex’, de Marília Mendonça. Nesse momento, mais especificamente no trecho da canção que diz: ‘Ai, que saudade do meu ex. Ele que era homem de verdade’, o jovem chegou e ouviu ela cantando a música. Ele ficou nervoso, gritou com a namorada e perguntou para ela se ele não era homem de verdade.

Logo depois, ele atingiu as costas dela com um pedaço de madeira. Ela reagiu e arremessou uma pedra nele. A agressão continuou por parte dele com chutes e socos, causando várias escoriações no corpo da vítima.

O caso aconteceu em abril, mas foi divulgado nesta quinta-feira (25). Segundo a polícia, o homem será indiciado e vai responder pela Lei Maria da Penha.