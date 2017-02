Após briga, mulher atropela e mata namorando passando com o carro várias vezes em cima dele

A estudante Francine Suati de Lima, 30, foi presa em flagrante após atropelar e matar seu namorado intencionalmente, por volta das 21h do último sábado (18), na rua Guadalajara, em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo).

De acordo com a polícia, a estudante e o namorado, o recepcionista Daniel Masson, 35, tinham acabado de sair de um bloco de Carnaval e começaram a discutir.

Após a briga, Francine entrou em seu carro, um Toyota Corolla, e Masson seguiu a pé pela rua. Segundo testemunhas, ela seguiu o recepcionista e o atropelou. Francine chegou a passar com o carro várias vezes por cima do namorado, segundo testemunhas. Imagens de câmeras de duas casas da rua mostram a cena.

A estudante foi presa ainda no local. O recepcionista foi levado ao Pronto-Socorro Central de São Bernardo, mas morreu. De acordo com amigos de Masson, os dois passaram o sábado inteiro juntos e só foram embora da festa porque ele iria trabalhar durante a madrugada.

"Nós só queremos que ela pague pelo que fez. Ele era um cara do bem, tinha muito carisma, muitas amizades e querido por todos", disse um amigo de 36 anos que pediu para não ser identificado. Segundo ele, a estudante está grávida de quatro meses do recepcionista. "Na quinta-feira ele disse que ouviu o coração do bebê", contou.

Na delegacia, a estudante disse que estava passando pela via quando Masson se jogou na frente do carro. Ela teria ficado desnorteada, segundo seu depoimento, e passado várias vezes por cima do namorado. A reportagem não teve acesso ao advogado de defesa de Francine.