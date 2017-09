Após batida, ambulância do Samu tomba e deixa dois feridos em Goiânia

Duas pessoas ficaram feridas após uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tombar depois de um acidente no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Rua 9A, no Setor Oeste, em Goiânia, na manhã deste domingo (3).

Um Toyota Corolla colidiu contra a ambulância. Segundo equipes do Samu, um homem que tinha se machucado no Terminal Praça da Bíblia era transportado para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof). Ele e uma técnica de enfermagem da corporação foram transportados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), após o acidente.

A PM informou que os motoristas envolvidos no acidente não estavam bêbados, conforme teste do bafômetro. Cada um dos envolvidos, segundo a polícia, deu uma versão sobre como aconteceu o acidente, e o caso ainda deve ser apurado pela Polícia Civil