Após audiência de custódia, suspeitos de assaltar e trocar tiros com juiz seguem presos

Lucas Fernando Cardoso dos Santos, Thiago Borges Soares, Camila Alexandra Carvalho e Maria Caroline Alcântara Carvalho suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto contra o juiz Átila Naves Amaral, da 2ª Vara Cível de Goiânia, continuam presos após passarem por audiência de custódia.

Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, a audiência aconteceu na 7ª vara criminal da capital, com o juiz Oscar de Oliveira Sá Neto. O magistrado foi baleado em uma das mãos e na perna, na noite de domingo (20), em frente a um prédio no Jardim Goiás. O juiz recebeu alta médica nesta terça-feira (23).

Câmeras de segurança registraram o momento em que o magistrado reage ao assalto e os criminosos fogem. Houve troca de tiros e Johnatan Rodrigues Costa foi atingido. O suspeito foi localizado no Cais Amendoeiras e depois transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) onde segue internado com escolta. Segundo a assessoria do TJGO, assim que receber alta, ele também deve passar por uma audiência de custódia.

No domingo (20), foram presas Camila e Maria Caroline por suspeita de envolvimento no crime, na capital. Já Lucas e Thiago foram detidos em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, por equipes da Polícia Militar.