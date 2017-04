Após audiência de custódia, estudante suspeita de arremessar filha de prédio é liberada em Goiânia

Suspeita de ter arremessado a própria filha pela janela do quinto andar de um apartamento da Avenida Goiás, no Centro de Goiânia, a estudante de 23 anos foi liberada pela Justiça após audiência de custódia nesta segunda-feira (10). A polícia prendeu a jovem no último domingo, quando identificou manchas de sangue na parede do edifício.

O juiz Oscar de Oliveira Sá Neto autorizou a liberação da mulher, que mora com os pais, argumentando que ela é ré primária, tem bons antecedentes endereço fixo e, por isso, deveria responder ao processo em liberdade. Ainda na decisão ele afirma que é ‘imperioso’ que a estudante passe por exame psicológico ou psiquiátrico, que pode determinar o estado mental dela.

A advogada da acusada, Simone Maria Piassava de Morais, relatou ao POPULAR que a jovem está solta e deve passar por exames médicos para identificar se ela possui um possível distúrbio.

Na tarde desta segunda o delegado responsável pelo caso, Carlos Caetano, afirmou, em coletiva de imprensa, a estudante admitiu ter jogado o bebê pela janela, mas alegou que não sabia que estava grávida e se assustou quando viu a menina.

“Ela conta várias versões diferentes e não sabe se a bebê nasceu viva ou morta. Ela disse que foi ao banheiro, viu a menina saindo e se apavorou. Ao admitir que jogou a bebê pela janela a jovem não chorou, ela estava tranquila. Ainda em depoimento, ela disse que não sabe quem pode ser o pai. Acreditamos que ela ficou com medo de represálias da família por estar grávida, por isso jogou a criança”, afirmou.

Caetano contou que os pais da jovem disseram que não sabiam da gravidez e ficaram assustados ao saber do ocorrido. A mulher pode ser incriminada por homicídio, infanticídio ou aborto. “Agora buscaremos respostas para algumas perguntas, como: o bebê nasceu vivo ou morto? Ela matou? Teve participação de alguém?”, disse ao ressaltar, ainda, que, caso condenada, a mulher pode pegar até 20 anos de prisão.

Perícia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o feto, com aproximadamente 37 semanas de gestação, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de uma perícia. No entanto, em resposta ao G1, o órgão explicou que exame feito para determinar se o bebê nasceu vivo ou morto é realizado nos pulmões, no entanto, os órgãos da vítima ficaram danificados por causa da queda. O órgão afirmou que, por isso, não é possível determinar se ela nasceu com vida ou não.

Ainda conforme o IML, não foi possível determinar se houve ou não um aborto. Segundo o órgão, a Polícia Civil solicitou