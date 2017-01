Após assaltos, homem atira contra policial civil e é preso em Goiânia

Um homem foi preso depois de balear um policial civil no Jardim Pompéia, em Goiânia, na noite deste domingo (8).

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava na rua quando se deparou com o bandido, que atirou contra o tórax dele. O suspeito fugiu depois do crime, e foi para casa. A polícia informou que desde o final do dia ele já tinha feito dois assaltos em um posto de combustíveis e em um bar, ambos no mesmo bairro.

Os policiais militares estiveram na casa do suspeito e ele foi preso e levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. O policial baleado foi levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).