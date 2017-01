Após assaltos em comércios, bandidos são mortos em troca de tiros com a Rotam em Aparecida

Atualizada às 11h45

Dois adolescentes morreram e uma jovem foi baleada na madrugada desta quinta-feira (5), durante uma troca de tiros com a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), no Setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo praticou, em menos de 30 minutos, pelo menos cinco assaltos em distribuidora de bebidas, pit dog's, pizzaria e bares em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Em um bar no Setor Veiga Jardim IV, eles renderam 30 pessoas, entre clientes e funcionários. Quando a viatura da Rotam chegou, os suspeitos fugiram e o Ford Ka preto roubado onde eles estavam colidiu com a viatura policial. Houve ainda troca de tiros e um dos bandidos morreu no local. Os outros dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa). Um dos adolescentes que foi socorrido, não resistiu e morreu no hospital.

Segundo a PM, o trio estava armado com uma pistola e um revólver. Com eles foram encontrados vários objetos roubados como celulares, bolsas e documentos.