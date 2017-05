Após assalto, adolescente é agredido por populares e atropelado em Goiânia

Um adolescente de 17 anos foi agredido por passageiros do Eixo Anhanguera, no Terminal Padre Pelágio, no Bairro Capuava, em Goiânia, na tarde deste domingo (21).

Segundo a Polícia Militar, uma mulher foi roubada pelo rapaz e outra jovem. A vítima gritou aos outros passageiros que tinha sido assaltada. Assim que o ônibus chegou ao terminal, o jovem saiu correndo e foi atropelado por um motociclista que após ouvir dos passageiros que ele seria ladrão tentou contê-lo.

Viaturas da PM estiveram no local e o jovem ferido foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O adolescente não foi apreendido, pois a polícia não localizou as vítimas do roubo e o motociclista que o atropelou fugiu do local. A moça que estava junto com o adolescente também não foi localizada.