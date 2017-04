Após ameaçar mãe, tio e avô de 99 anos, mulher denuncia e filho usuário de drogas é preso em Goiânia

Bruno Meira da Silva, desempregado de 33 anos, foi preso no início da manhã desta quarta-feira (5) no Jardim Novo Mundo, região leste de Goiânia, acusado de maus-tratos e de fazer ameaças de morte contra sua mãe e seu tio, ambos com 67 anos e também seu avô, de 99.

Segundo a Polícia Civil (PCGO), Bruno é usuário de drogas e maltratava seus familiares com frequência, além de quebrar móveis, eletrodomésticos e pertences das vítimas. Os idosos sofriam ameaças de morte para que não fizessem nenhuma denúncia.

A responsável por prestar queixa na polícia foi a mãe do acusado que, segundo a delegada Ana Lívia Batista Paiva, da Delegacia de Atendimento ao Idoso de Goiânia (Deai), estava "desolada". A afirmação foi dada em entrevista ao site G1 Goiás.

Bruno foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Ele responderá pelos crimes de ameaças, injúria qualificada, maus-tratos psicológicos e dano ao patrimônio. As penas, somadas, podem chegar a oito anos de prisão.