Após acordo com empresa, trânsito de Goiânia flui

Após 15 dias de transtorno no trânsito de Goiânia, causado pelo desligamento do sincronizador de 684 semáforos por conta do não pagamento de uma dívida milionária entre a Prefeitura de Goiânia e a empresa licitada Dataprom, os aparelhos voltaram a funcionar normalmente ontem mediante acordo. A atual gestão da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilid...