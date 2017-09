Após acidente, trânsito apresenta pontos de lentidão na Avenida Assis Chateaubriand, em Goiânia

Vários pontos de lentidão foram registrados na Avenida Assis Chateaubriand, depois de um acidente no cruzamento com a Rua 3, no Setor Oeste. O acidente aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (4) e um carro derrubou um poste de semáforos.

Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, os carros colidiram no cruzamento, mas um deles subiu a Rua 3 pela contra mão. Com o impacto da batida, um dos carros derrubou o semáforo.

A Secretaria Municipal de Trânsito informou que uma equipe já está no local controlando o trânsito, no entanto, vários pontos da mesma via estão congestionados. Os semáforos já foram recolhidos e devem ser trocados. Uma pessoa teve ferimentos leves no acidente e foi socorrida.