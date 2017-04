Após acidente na BR-452, motociclista tem perna e três dedos amputados

Um motociclista teve uma perna e três dedos da mão amputados após um acidente de trânsito na BR-452, em Itumbiara, no Sul do Estado. O caso aconteceu nesta sexta-feira (7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, Danilo Lima Pereira, de 33 anos, bateu na traseira de uma carreta.

O rapaz foi encaminhado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho. O estado de saúde de Danilo é grave. A informação da unidade é que ele aguarda vaga para ser transferido ou para Goiânia ou para Santa Helena, devido à complexidade do caso.