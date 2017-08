Após acidente, medida vai estudar a privatização do Parque Mutirama

Foi apresentado à Prefeitura de Goiânia, nesta quinta-feira (3), um requerimento solicitando um estudo técnico de modelagem operacional sobre a viabilidade de desestatizar o parque de diversões Mutirama.

A medida foi proposta pelo vereador Lucas Kitão (PSL) após o acidente em um dos brinquedos que deixou 13 feridos no último dia 26 de julho. Segundo o parlamentar, o objetivo é que a gestão do parque seja feita através de Parceira-Público-Privada (PPP). Com isso, o vereador também explica que haverá uma maior segurança aos usuários e colaboradores, além da humanização da prestação do serviço e tarifas mais acessíveis.

Para Kitão, os quesitos que poderão ser exigidos das organizações e empresas que participarem das PPP são: estudos de modelagem operacional; viabilidade econômico-financeira; de engenharia, arquitetura, modernização e manutenção dos equipamentos; prestação de contas mensalmente; avaliação do desempenho e garantia de execução das obras e serviços.