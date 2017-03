Após 4 dias desaparecida, jovem confessa que inventou assalto e perda de memória para ficar com o ex

Liliane Andrade Santos, de 18 anos, que desapareceu depois de sair para buscar emprego, estava, na verdade, na casa de um ex-namorado. Após quatro dias desaparecida, ela foi encontrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde havia alegado que tinha sido vítima de um assalto e perdido a memória. O caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Durante o desaparecimento, familiares fizeram uma força-tarefa, espalharam fotos pelas redes sociais e foram à delegacia. De acordo com o G1, após a grande repercussão do caso e a pressão de alguns amigos, Liliane, que mora com a avó desde que a mãe morreu, resolveu confessar que inventou toda a história para passar um tempo sozinha com o ex.

À reportagem, a avó, Maria de Lourdes Andrade Santos, disse que não acreditou na versão. "Ela mentiu, mas ela não é disso. Nunca nos deu motivos para não acreditar em algo que ela nos disse. Pedimos desculpas a todos que se preocuparam com ela", lamentou.

De acordo com informações da polícia, Liliane poderá responder por falsa comunicação de crime.