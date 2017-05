Após 11 dias desaparecido, corpo de empresário de Anápolis é encontrado no Lago Corumbá 4

Depois de 11 dias desaparecido, o corpo do empresário Edmar Almeida foi encontrado, na quinta-feira (4), no Lago Corumbá 4, entre Silvânia e Alexânia, a 18 km de distância do local onde foi visto pela última vez.

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram alertados sobre o corpo através de funcionários de um condomínio às margens do Lago. O sócio de Edmar no Vesúvio Restaurante e Chopperia, em Anápolis, o empresário Élson Pereira de Abreu, 36 anos, foi encontrado morto por traumatismo craniano em Luziânia, no dia 24 de abril, um dia depois das vítimas saírem juntos para um passeio de barco no lago.

O corpo de Edmar foi reconhecido pelo irmão dele. A vítima usava as mesmas roupas de quando foi visto pela última vez.

O delegado Rodrigo Mendes já tinha dito que suspeitava que houvesse uma terceira pessoa com os sócios quando eles desapareceram. Mendes ainda apura se houve mesmo um crime. "Existe essa possibilidade de uma terceira pessoa envolvida, existe a possibilidade de um evento criminoso, assim como pode ter ocorrido um acidente”, concluiu.