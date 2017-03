Após ônibus tombar, passageiros quebram janelas do veículo

Atualizada às 13h48.

O tombamento de um ônibus da Central Expresso deixou 16 feridos na BR-040, entre Luziânia e Valparaíso, no entorno do Distrito Federal, próximo ao monumento Solarius, no início da manhã desta quarta-feira (15). O ônibus saiu de Luziânia com destino à Brasília e tombou pouco depois da divisa entre Goiás e o Distrito Federal.

Os passageiros tiveram que quebrar o para-brisa para saírem do veículo. Alguns saíram pelas janelas. O motorista do ônibus contou que foi fechado, tentou desviar, mas acabou atingindo uma depressão no asfalto e tombando. O trânsito na região ficou congestionado, mas agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliaram os motoristas.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas para hospitais do Distrito Federal e de Goiás. O ônibus tem capacidade para levar 45 passageiros, mas o motorista disse que estavam sendo transportadas 54 pessoas. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.