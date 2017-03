Ao trocar roupa suja em hospital, enfermeira derruba recém-nascido que estava deitado

Um bebê que estava em cima da cama caiu no chão enquanto uma enfermeira trocava os lençóis, no Hospital Regional do Gama, no Distrito Federal, na última terça-feira (21).

Ao G1 Distrito Federal, a família da criança informou que a enfermeira fez a coleta tão rápido que as colegas que estavam no local não tiveram tempo de avisá-la que o recém-nascido estava deitado. O menino, que caiu de uma altura de um metro, fraturou um osso da cabeça e seguia internado até a tarde desta quinta-feira (23).

Ainda de acordo com a reportagem, após o ocorrido, a mãe afirmou que o atendimento ao recém-nascido só foi realizado após quatro horas de espera.

A Secretaria de Saúde negou a demora no atendimento. De acordo com a pasta, a queda ocorreu às 23h35 e o primeiro atendimento foi oito minutos depois, segundo o G1. A secretaria disse ainda que o bebê foi encaminhado ao Hospital de Base, que é referência em neurocirurgia, pouco antes das 5 horas.

Após o acidente, os pais prestaram queixa na Polícia Civil. O delegado Ulysses Campos informou que “inicialmente há suspeita de lesão corporal culposa, mas uma equipe está investigando para posteriormente serem tomadas as providências cabíveis”.