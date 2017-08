Anvisa suspende lote de anti-inflamatório nimesulida

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta segunda-feira (14) o anti-inflamatório nimesulida, medicamento fabricado pela Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica.

Segundo a resolução, publicada na segunda-feira no Diário Oficial da União, o lote B16k 1609 do medicamento nimesulida 50mg/ml, suspensão oral, foi reprovado em dois testes de qualidade no Instituto Adolfo Lutz, um laboratório de análises do governo que fica em São Paulo.

De acordo com a Veja, o teste de teor de princípio ativo, que avalia a concentração do medicamento em relação à quantidade informada na embalagem, mostrou irregularidades, assim como o teste de gotejamento, que mede a quantidade de gotas por dose. Estes problemas podem interferir na qualidade do tratamento ou levar à superdosagem.

Ainda de acordo com a publicação, a proibição da venda e do uso do lote em questão tem validade de 90 dias até que a fabricante apresente uma contraprova aos resultados.