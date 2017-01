Anvisa proíbe venda de marca de arroz por conter fezes e pelo de roedor

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta segunda-feira (2), que um lote da marca de arroz Favorito seja vendida e distribuída em todo o Brasil após encontrar “crementos de roedor, pelos de roedor inteiros e fragmentados, fragmentos de insetos e larvas de insetos inteiras” no produto.

De acordo com a Anvisa, testes em laboratórios identificaram as substâncias em amostras do arroz longo fino tipo 1, do lote 00204, válido até 25 de fevereiro de 2017.

Todo o estoque existente no mercado deverá ser recolhido, conforme a determinação da agência. O produto é empacotado e distribuído pela empresa Total Cesta Básica de Alimentos Ltda-ME, de Contagem (MG).