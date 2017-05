Anvisa encontra pelo de rato em marca de pimenta-do-reino moída

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a distribuição e comercialização em todo o País de uma pimenta-do-reino preta moída fabricada pela empresa Produtos Alheiro Ltda., após encontrar pelo de roedor no tempero.



De acordo com a Anvisa, a empresa recolheu o lote 03 do produto, fabricado em 1º de março de 2016, que tinha prazo de validade até dezembro de 2019. Após o recolhimento voluntário feito pela companhia, a agência proibiu a distribuição e venda do tempero e determinou a retirada de todo o estoque existente no mercado.



Em sua página no Facebook, a Produtos Alheiro informou que o lote está com todas suas unidades recolhidas desde dezembro do ano passado e que está à disposição para esclarecimentos, sugestões e dúvidas.



"Todos os nossos produtos apresentam laudo de conformidade de acordo com as legislações vigentes e passam por um processo rigoroso de seleção, para garantir aos nossos clientes a qualidade do produto ofertado", declarou a empresa.