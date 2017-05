Antes de acidente fatal, motorista teria dito que mataria todos os passageiros do veículo

Uma jovem, de 18 anos, morreu e uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente entre dois carros no km 9 da rodovia AP-440, na noite do último domingo (14).

Segundo informações do G1 Amapá, as vítimas viajavam com mais cinco pessoas e estavam voltando de uma festa no bairro Elesbão, em Santana, a 17 km de Macapá.

A polícia informou que ao tentar ultrapassagem na rodovia, o motorista, de 24 anos, atingiu outro veículo, perdeu o controle da direção e colidiu com um muro. O outro condutor não se feriu.

No hospital, uma das sobreviventes relatou à polícia que o rapaz estava em alta velocidade. Os passageiros pediram para ele parar, mas ele teria dito que tinha a intenção de matar todos. A versão foi confirmada por outras vítimas, de acordo com reportagem do G1.

Dentro do carro a polícia encontrou várias garrafas de cerveja e de bebidas destiladas.