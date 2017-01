Anonymous lança ultimato após notícia de limite de banda larga: “Não se atrevam”

Atualizada às 17:15

Um dia após declaração do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab (PSD) confirmando o limite de dados da banda larga fixa brasileira, o conglomerado ativista Anonymous se manifestou nas redes sociais e prometeu iniciar uma guerra contra as autoridades que regulam o setor. O anúncio foi feito por duas das células mais conhecidas do grupo, a AnonBRNews e a AnonOps nesta sexta-feira (13). O grupo compartilhou uma imagem com os dizeres “não se atrevam”.

No fim da tarde, o ministro recuou e assegurou que o governo não vai mudar o modelo atual de planos de banda larga fixa de internet. Em nota, Kassab afirmou que "não haverá mudanças no modelo atual de planos de banda larga fixa, reiterando seu compromisso em atender o interesse da população e do consumidor".

Ataques Cibernéticos

Essa não foi a primeira vez que o Anonymous se posicionou contra a possível alteração na maneira como os planos de banda larga fixa são comercializados no país. No ano de 2015, o grupo atacou a Anatel. Na época, os hackers que participaram do ataque contaram ao site Olhar Digital que a agência cometeu um ato de “traição” perante seus consumidores, que viam a instituição como um escudo contra as ações do mercado de telefonia brasileiro.