Anicuns perdeu metade de suas margens para ocupações

As faixas bilaterais aos cursos d´água em Goiânia, que deveriam servir para preservar as matas ciliares, estão sendo ocupadas por casas, comércios, chácaras e indústrias, a partir do desmatamento das espécies vegetais das margens. O Ribeirão Anicuns, que nasce na Região Oeste da capital e vai até o encontro com o Rio Meia Ponte, na Região Norte, é um exemplo da ineficiência...