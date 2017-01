Anatel contrapõe Kassab e nega limite de internet: "Não queremos tocar neste assunto tão cedo"

"Não queremos tocar neste assunto tão cedo", disse o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, sobre os planos de retomar as discussões sobre a adoção de franquia em planos de banda larga fixa. A declaração foi feita durante entrevista ao jornal Estado nesta sexta-feira (13).

"Não temos a intenção de autorizar a franquia da banda larga em curto ou médio prazo.", frisou o presidente. Ainda de acordo com Juarez, a cautelar que proíbe as operadoras de limitar a quantidade de dados enviados e recebidos pelos usuários continua a valer.

A Anatel se pronunciou oficialmente um dia após o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, afirmar ao site Poder 360, que a franquia de banda larga fixa poderia começar a valer até o final de 2017. Segundo Juarez Quadros, da Anatel, Kassab cometeu um "equívoco" ao fazer a afirmação sobre o assunto.

Mas, o presidente da Anatel confirma que a limitação vai continuar em análise na agência, embora não exista prazo para conclusão do estudo.

O MCTIC divulgou uma nota à imprensa no início da tarde desta sexta-feira, esclarecendo que "não haverá mudanças no modelo atual de planos de banda larga fixa, reiterando seu compromisso em atender o interesse da população e do consumidor."