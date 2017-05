Análise | Entregar o filho não é crime

As mães que não querem ou não podem ficar com seus filhos podem entregá-los ao Estado sem que sejam culpadas ou incriminadas. O Juizado da Infância e da Juventude vem fazendo um trabalho para evitar essa prática. Abandonar é crime. Abortar é crime. Se a mulher tem essa dificuldade e decidiu pela entrega do recém-nascido, a orientação é procurar o juizado e formalizar...