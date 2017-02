Análise: Educação escondida!

É fato a ausência de cidadania em todas as dimensões sociais no Brasil, mas no trânsito isso fica mais explícito. Pessoas de todas as idades e classes sociais, quando não expressam relações de poder, conduzem seus veículos com incivilidade tão recorrente que prevalece o absoluto desprezo diante das mais básicas regras de convivência social. E quando chegam os indicadores ...