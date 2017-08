Análise: A importância para a gestante

A doula (em grego, “mulher que serve”), é uma profissional capacitada para oferecer apoio físico e emocional para as gestantes transmitindo-lhes segurança e tranquilidade durante os nove meses de gestação e na hora do nascimento do bebê. Elas ajudam a desmistificar o parto, com informações de qualidade. Ajudar a mulher a confiar no seu corpo e na sua força na hora de p...