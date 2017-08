Ampliação só a partir de 2018

O goianiense não deverá ver novas estações do serviço de bicicletas compartilhadas ainda neste ano. Atualmente, são 15 os pontos para retirada e devolução do meio de transporte. Apesar de todos os envolvidos avaliarem o serviço como satisfatório e até acima do previsto, tanto em número de usuários como na aceitação da sociedade, a explicação é que a patrocinadora do sis...