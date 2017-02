Amma sem medidor sonoro

A situação na Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) não difere muito do que tem sido noticiado em relação a outros órgãos da Prefeitura de Goiânia, como a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT). A realidade a ser encontrada pelo próximo presidente da agência, o veterinário e agropecuarista Gilberto Marques Neto, empossado ontem, é precária. Existem apenas dois decibelímetros funcionando, hoje, e auxiliando a checagem da principal demanda de fiscalização, que é a poluição sonora.

Em visita à agência ontem à tarde, a reportagem conversou com servidores sobre a situação e muitos citaram problemas estruturais como sendo o principal entrave para a execução das atividades. Fiscais relataram que cerca de 90% das denúncias recebidas são referentes a casos de poluição sonora. A Amma possui hoje, entre estragados e funcionando, seis aparelhos de medição, mas dois estão quebrados e outros dois aguardam autorização e liberação de dinheiro para serem enviados para São Paulo, onde geralmente são calibrados no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O efetivo de fiscais da Agência é composto por 81 pessoas, mas, exceto os que estão de férias ou em algum tipo de licença, estão hoje na ativa 60 servidores, segundo funcionários do departamento. Eles se dividem em escalas para fiscalizar todo tipo de poluição (sonora, visual e atmosférica) e demais danos ambientais. Isto, no entanto, quando possível, porque, nos últimos dias, faltaram carros para viabilizar o serviço, diante da falta de combustível, assim como ocorreu com as viaturas da SMT. Até o meio da tarde de ontem, apenas um veículo havia sido liberado do estacionamento para a fiscalização, conforme apurou O POPULAR.

Reivindicação

Muitos carros estavam parados no local e os fiscais confirmaram a informação de que, nos últimos dias, apenas metade do que é necessário era abastecido. Os veículos, aliás, alimentam reivindicação, pois são carros comuns, de passeio e, dependendo do local a ser visitado, eles não conseguem chegar. “Tinham de ser de grande porte, porque vamos muito em aterramentos, áreas sem asfalto, invasões e o carro não suporta”, diz um fiscal, sem se identificar.

Perguntados sobre números de visitas e checagens feitas, dizem que, desde que o 156 (ouvidoria da Prefeitura) foi desativado na gestão passada, eles perderam referenciais a parâmetros numéricos do que é mais denunciado e atendido pela agência. Hoje, denúncias são feitas em telefones da própria Amma, que, afirmam eles, funcionam 24 horas. Mas os servidores reconhecem que é preciso alguém capacitado para o serviço.