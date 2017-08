Amma confirma uso irregular do ribeirão e diz que faz fiscalização

A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) afirma que sabe da existência de pontos irregulares de descarte de lixo e despejo de esgoto ao longo do Ribeirão Anicuns. Informa ainda que realiza fiscalização no local e autua os responsáveis com multa. A informação é que a agência “desenvolve um trabalho de fiscalização e monitoramento em todos os mananciais do municípi...