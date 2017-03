Amigos lamentam através das redes sociais morte de veterinário após briga de trânsito em Ipameri

O assassinato do veterinário Murilo Decurcio Cabral, de 27 anos, está causando comoção nas redes sociais. O jovem foi morto com um tiro dentro do seu pet shop em Ipameri, na região Sudeste do Estado, na tarde dessa terça-feira (28).

Murilo era atuante em grupos de proteção aos animais, inclusive a morte dele foi informada através da página PAI- Protetores de Animais de Ipameri. Nas postagens, os amigos e conhecidos contam que o veterinário era um ótimo profissional e amigo. Até o momento da publicação desta nota, a postagem já tinha mais de 96 compartilhamentos e 300 interações.

Testemunhas contaram que Murilo se envolveu em uma briga de trânsito após “fechar” uma motocicleta ocupada por dois homens. Assim que a discussão acabou a vítima foi para o seu pet shop e poucos minutos depois eles voltaram, o garupa desceu e atirou contra o veterinário. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Sete testemunhas que presenciaram o crime foram ouvidas pela Polícia Militar e imagens de câmeras de seguranças de um comércio que fica em frente ao pet shop auxiliaram nas investigações. Os suspeitos já foram identificados.

O delegado responsável pelo caso, Diogo Ferreira, informou que a Polícia Civil ainda não vai falar sobre o caso. Ele afirmou que hoje fará diligências para identificar o autor do crime.

O corpo do veterinário está sendo velado na casa de velórios São Vicente de Paula no município. O horário do sepultamento ainda não foi definido. Os suspeitos continuam foragidos. A polícia ainda não conseguiu localizar ou apreender a arma e a motocicleta utilizadas no crime.