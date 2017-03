Amigos doam U$ 6 mil para família trazer corpo de carpinteiro dos EUA para Anápolis

O carpinteiro Rubens Ferreira Gonçalves, de 29 anos, teve a morta cerebral constatada em um hospital dos Estados Unidos (EUA). Os amigos de Rubens no exterior conseguiram arrecadar U$ 6 mil em doações para ajudar no translado do corpo e despesas do funeral em Anápolis, cidade onde a família mora.

A expectativa é de que a funerária americana comece a preparação do corpo nessa terça-feira (21). O pai da vítima contou ao portal de notícias G1 que há muita burocracia para trazer o corpo do filho de volta ao país.

De acordo com Marta Ferreira da Silva, tia da vítima, o governo vai pagar U$ 2,4 mil e a família vai usar U$ 3,5 mil do dinheiro das doações para custear o restante do translado. “O governo do estado vai cobrir o valor equivalente à cremação e nós vamos arcar com a diferença, porque para trazer o corpo todo é mais caro, fica mais pesado”, explicou Marta ao G1.

Rubens morava no país americano desde o ano de 2007. Segundo familiares, o homem teve seus documentos roubados e há três anos, sofreu um acidente de carro e fugiu do local, porque ainda estava sem nenhum documento.

O carpinteiro estava morando com um amigo na cidade de Stamford. Em setembro do ano passado, ele foi preso no metrô ao ser identificado pelo sistema de monitoramento.

A tia do rapaz contou que enquanto estava preso, Rubens apresentou problemas psicológicos e foi transferido para uma penitenciária onde poderia receber tratamentos psicológicos.

Dias depois, o brasileiro teria desmaiado durante o banho e encaminhado ao hospital. Na unidade de saúde, foi constatado que ele tinha um aneurisma cerebral. Mas o carpinteiro não correspondeu e a morte cerebral foi confirmada na última quinta-feira (9).