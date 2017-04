Amigos de professor morto no Residencial Sonho Dourado relatam perigo na região e choque com o crime

"Ele estava feliz com a casa dele. Estava ajeitando tudo lá dentro. Investiu tanto. Ele sempre gostava de fazer churrasco lá, com os amigos, o pessoal do trabalho". Este é o relato de um dos amigos do professor Maurício Rodrigues de Melo, de 48 anos, que foi encontrado morto na noite do último sábado (8), dentro da residência onde morava, no Setor Residencial Sonho Dourado, em Goiânia.

Pessoas próximas a Maurício comentaram sobre o perigo na região, após a descoberta do corpo. "Um amigo dele me falava que, quando ele ia para lá, colocava o carro na garagem. Não deixava do lado de fora", diz um rapaz que não se identificou.

Cirandeiro no espaço Ciranda da Arte, Maurício trabalhava na secretaria do local. Colegas dele afirmaram estar em choque com o caso. A vítima morava sozinha no local onde foi morta.

Entenda o caso

Maurício Rodrigues de Melo foi morto a facadas dentro de casa na noite da última sexta-feira (7). No entanto, segundo a Polícia Civil, o corpo dele foi localizado por vizinhos somente no começo da noite de sábado (8).

Os vizinhos estranharam luzes acesas e portas abertas e então pularam os muros e se depararam com o corpo dele no próprio quarto. De acordo com a polícia, os suspeitos pela morte de Maurício colocaram fogo no cômodo.

As chamas atingiram parcialmente o corpo da vítima e a cama onde ele foi deixado. A polícia constatou no local do crime que trata-se de um latrocínio, já que foram levados o carro da vítima e alguns aparelhos eletrônicos que estavam na casa.

Ainda não há informações sobre os suspeitos do crime e o caso deve ser repassado para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC).