Amigos criam página no Facebook para contestar circunstâncias da morte do traficante Di Menor

A morte do traficante João Marcos Caetano Oliveira, mais conhecido como Di Menor, continua repercutindo na cidade de Rubiataba, a 220 km de Goiânia. Amigos e parentes de João Marcos criaram uma página no Facebook para contestar a ação da PM que resultou em sua morte.

Di Menor, apontado pela Polícia Militar (PM) como um dos maiores assassinos do Estado de Goiás, foi morto na noite de segunda-feira (16), após entrar em confronto com a PM. De acordo com a corporação, o jovem, de 18 anos, resistiu à abordagem, atirou contra os policiais que revidaram e o atingiram. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu e morreu.

Na página na rede social, amigos dizem que João Marcos trabalhava em um lavajato e que estava tentando recomeçar uma nova vida. Entre os comentários estão várias pessoas que dizem que tinham contato com ele e que o rapaz aparentava realmente ter mudado de comportamento e deixado o mundo do crime. A página constesta a versão de que João Marcos, sozinho em casa, tentou enfrentar os policiais armados. No texto fala que "nenhum suspeito é insensato o bastante para enfrentar sozinho um monte de policiais armados".

A família de João Marcos alega que houve uma execução sumária. “Ele deveria ser preso, se suspeitavam dele”, afirmaram os parentes que não quiseram se identificar. A página relata que a versão contada pelos moradores da cidade é que os policiais pularam os lotes dos vizinhos, se esconderam no lote da residência e depois atacaram o suspeito que, depois de tortura, foi executado. O autor do texto chega a dizer que a única reação de Di Menor foi clamar pela vida, dizendo que tinha família, esposa e filho.

O outro lado

Em resposta sobre a criação da página, o tenente coronel Ricardo Mendes, chefe da assessoria de imprensa da Polícia Militar de Goiás, disse que para toda ocorrência onde existe o resultado morte, independente dos antecedentes criminais da vítima, como no caso do João Marcos. É instaurado o respectivo inquérito para apurar o caso, e esse inquérito, tem um prazo legal para sua conclusão.

Histórico

João Marcos Caetano Oliveira começou cedo no crime e conquistou rapidamente o título de um dos mais frios assassinos de Goiás pelo prazer que tinha em matar. Aos 17 anos, Di Menor assumiu a gerência do tráfico da quadrilha liderada por Tiago César de Souza, o Tiago Topete, e se vangloriava de ter matado integrantes da quadrilha rival, liderada por Iterley Martins de Souza.

Com uma ficha criminal que começou quando ainda não havia chegado à maioridade, Di Menor era temido no submundo do crime pela violência com que atacava seus inimigos. Em 2015, ele já respondia a 13 inquéritos de homicídio (em um foi inocentado pela Justiça) e era suspeito de pelo menos mais 20.