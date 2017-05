Amiga de estudante de Medicina que morreu em acidente após festa vai responder por homicídio

A condutora do veículo em que estava a estudante de Medicina Rafaela Teixeira de Almeida, de 22 anos, que morreu em um acidente no último domingo (30), em Sinop, a 503 km de Cuiabá, deve ser autuada por homicídio culposo, segundo a Polícia Civil.

Elas e outras cinco pessoas voltavam de uma festa de despedida da vítima quando o acidente aconteceu. Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher, de 32 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro. A Polícia Militar, no entanto, confeccionou um auto de constatação de embriaguez. O documento afirma que a motorista estava exaltada, com os olhos vermelhos e com odor de álcool no hálito.

Segundo reportagem do G1, ela prestou ajuda e acionou a polícia após o acidente, por isso não foi presa em flagrante.

Rafaela foi resgatada depois de ficar submersa e ser levada ao hospital. Ela morreu após tentativas de reanimação. O corpo foi levado para Minas Gerais, onde a família mora.

O acidente

Rafaela e os amigos participaram de uma festa de despedida dela em um bar da cidade. A jovem havia desistido do curso de Medicina e estava de mudança para outra cidade. Ao saírem do local, o carro capotou e caiu dentro de uma valeta. O veículo ficou de cabeça para baixo e a vítima, submersa.