Ameaça de bomba em mochila interdita banheiro de universidade em Goiânia

Foi registrado na tarde desta quarta-feira (15) uma suspeita de bomba no banheiro da Universidade Federal de Goiás (UFG), na 5ª Avenida do Setor Universitário, em Goiânia. A Polícia Militar (PM) foi acionada e todo o perímetro foi interditado.

De acordo com um PM, uma mochila foi abandonada dentro do banheiro do refeitório da universidade. O material foi explodido e levado para perícia.

O Esquadrão Antibomba fez a detonação, mas ainda não há informações sobre quem poderia ter deixado a mochila ali.

Procurada, a UFG confirmou a ocorrência e disse que vai se posicionar sobre o caso.