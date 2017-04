"Alvo era fácil", dizem suspeitos de arastão em escola de Abadia de Goiás

Wellington Ferreira Sampaio do Rosário, 18, e Matheus Pacheco Rodrigues, 21, foram presos e apresentados nesta segunda-feira (10) junto de um adolescente de 17 anos, apreendido pela Polícia Civil de Guapó. Eles são suspeitos de praticarem um arrastão no Colégio Estadual Manoel Libanio da Silva, no dia 28 de março, em Abadia de Goiás.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da unidade de ensino, que mostraram a ação de homens mascarados, que renderam os estudantes e levaram objetos pessoais como mochilas, celulares, livros e pendrives.

Segundo o delegado Arthur Fleury, responsável pelas investigações, Wellington Ferreira foi quem adentrou na sala, usando uma máscara, a mesma utilizada por ele em perfil de uma rede social. As imagens gravadas pelo circuito interno mostram Wellington abordando aluno por aluno. O adolescente teria ficado na porta da sala de aula, depois de mandar que os estudantes de deitassem no chão, enquanto Matheus deu cobertura e fuga à dupla. Presos no sábado (8), os suspeitos confessaram o crime.

O delegado diz que serão investigados outros roubos em escolas de Aparecida de Goiânia para confirmar se os mesmos homens tiveram participação. A escolha da unidade de Abadia de Goiás se deu "porque os suspeitos disseram que era um alvo fácil. O bairro também era próximo de onde eles moravam e a rota de fuga era considerada boa por eles. Com os produtos subtraídos, eles poderiam fazer dinheiro mais rápido. A ação também foi rápida, durou de cinco a sete minutos”, diz o delegado. Os envolvidos teriam estudado o local dias antes do crime. Eles foram presos por associação criminosa e por ilegal de arma de fogo.

A máscara utilizada na ação também ajudou na identificação dos suspeitos. “O que nos ajudou foi essa câmera de segurança que nos auxiliou a identificar a máscara utilizada no dia, por exemplo. Eles confessam participação em outros roubos, mas não chegaram a ser presos, portanto, não tinham passagem pela polícia”, relata Fleury.

O arrastão no Colégio Estadual Manoel Libânio da Silva ocorreu enquanto alunos do colégio faziam prova. Na época, a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), informou que três homens mascarados pularam o muro da unidade, roubaram dezenas de objetos e fugiram com mochilas.

Operação

O caso, que teve repercussão nacional, foi um dos que motivaram o lançamento do programa “Escolas da Paz”, pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP-GO), com o objetivo de criar núcleos de segurança integrados por professores, pais, vigilantes, policiais civis e militares e guardas municipais. “No local não tinha nenhum guarda ou policial militar. Entraram com facilidade e esperamos que, com o lançamento da Operação, possamos acabar de vez com essa prática em Goiás”, afirma o delegado.