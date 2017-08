Alvo de preconceito, torcedora do Bahia afirma: “Não dou Ibope para o preconceito”

Ao comparecer em um jogo do time do coração é quase impossível não registrar o momento e compartilhar nas redes sociais. Agora imaginem se deparar com a sua imagem circulando pelos aplicativos de mensagem sendo alvo de racismo? Foi o que aconteceu com a diretora do Instituto Federal da Bahia (IFBA), Edna Matos e a filha Dandara.

A foto delas foi comparada à outra onde estavam cinco torcedoras do Grêmio, todas brancas com a legenda “Ainda tem gente que acha que time é tudo igual”. Após tomar conhecimento da fotomontagem que ‘viralizou’ em grupos do Whtasapp, a diretora de 53 anos utilizou uma das suas redes sociais para denunciar mais um caso de racismo.

“A legenda que acompanha a montagem sugere que apenas as gremistas são bonitas. Poderia fazer um textão sobre o racismo brasileiro e suas mazelas, mas prefiro falar da imagem abaixo e do que ela representa. Nela, estamos eu e minha filha, em um dos nossos muitos momentos de felicidade. Somos NEGRAS, MULHERES e BELAS (nesta ordem de importância). Poderosas! Donas da porra toda, como se diz aqui na Bahia, inclusive do estádio que naquela hora era só nosso”, escreveu.

“Sim, realmente, os times e suas torcidas não são iguais. Têm umas que se notabilizam pelas frequentes atitudes racistas, violentas e babacas de alguns dos seus membros e outras que se destacam pelo amor, pela paixão, pelo respeito que sentem por seus clubes e pelas pessoas. É de uma dessas que temos orgulho de fazer parte, pois ela carrega consigo a beleza das cores tanto do seu manto quanto da pele de seus torcedores”, completou.

A Prefeitura de Salvador dois dias antes da publicação de Edna postou em sua página do Facebook “Racismo não é engraçado, é crime. Denuncie”, colocando à disposição da população o telefone do Observatório da Discriminação Racial de Salvador e relembrou que compartilhar mensagem racista, também é crime.