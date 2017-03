Alunos de Goiânia se classificam para torneio nos EUA com aplicativo que monitora febre amarela

Com aplicativo que monitora a febre amarela em macacos e ajuda a conscientizar a população a preservar a vida desses animais, estudantes do Sesi Canaã, de Goiânia, irão representar Goiás no Mountain State Invitational, competição nos Estados Unidos, em julho. Os alunos, com idade média de 13 anos, garantiram a vaga ao disputar o Torneio de Robótica First Lego League (FLL), entre os dias 17 e 19 de março, em Brasília.

O projeto, denominado Sentinelas, está disponível gratuitamente há cinco meses na loja de aplicativos Play Store. A ferramenta possui uma série de informações sobre vetores, áreas de risco, transmissão, imunização contra a febre amarela e sintomas da doença. Além disso, por meio do aplicativo é possível enviar à Vigilância em Zoonoses fotos de macacos mortos.

Com a imagem, localização via GPS e os dados enviados pelos usuários, o Sentinelas passa a ser um aliado da Vigilância, que poderá enviar uma equipe ao local e verificar se o vírus está circulando na região.

Em várias cidades brasileiras, macacos estão sendo mortos pela população por temor à proliferação da doença, que registra o maior surto desde 1980, quando o Ministério da Saúde passou a disponibilizar dados da série história. No País, já foram confirmados este ano 144 mortes. Em Goiânia, dois animais foram apedrejados.

Com o Sentinelas, os estudantes esperam conscientizar que o animal é apenas um hospedeiro. O vírus é transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti (em áreas urbanas) e Haemagogus sabethes (em áreas silvestres).