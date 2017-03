Alunos de ensino médio em Goiás com nota 8,5 terão acesso a bolsa universitária automaticamente

A Assembleia Legislativa aprovou na tarde dessa quinta-feira (23) um projeto de lei que alterará o funcionamento do programa Bolsa Universitária da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). O projeto seguirá para sansão do governador Marconi Perillo (PSDB) e, se aprovado, entrará em vigor.

O texto estabelece que alunos do ensino médio com média anual de nota 8,5 e renda mensal inferior a R$ 2.000 terão acesso automaticamente ao benefício, sem precisar se inscrever no programa. As regras também se aplicam ao aluno-trabalhador com renda mensal de até R$ 500 por membro da família.

Os estudantes também terão que ter boa frequência e avaliação positiva durante todo de ensino médio para serem contemplados.

Segundo o site da OVG, o Programa Bolsa Universitária foi criado pelo Governo de Goiás em 1999 e já beneficiou cerca de 170 mil estudantes menos favorecidos social e economicamente no Estado.