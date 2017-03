Alunos da UFG criam andador ortopédico com canos de PVC

Os alunos do curso de Engenharia de Produção da Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás (UFG) desenvolveram o projeto 'Andadores com PVC', que utiliza canos de policloreto de polivinila, rejeitos normalmente descartados no meio ambiente de forma inadequada pela construção civil, para desenvolver um andador ortopédico de baixo custo e com materiais sustentáveis.

O equipamento começou a ser construído em uma disciplina do curso, na qual os estudantes tiveram que elaborar uma peça aplicando princípios sustentáveis. Orientados pelo professor André Carlos Silva, os alunos propuseram a montagem do andador utilizando como matéria-prima canos de PVC. Segundo o discente Vitor Calaça, “o peso e a praticidade de se trabalhar com o material, aliado ao seu poder de resistência, destacaram-se como características essenciais para a concepção da proposta”.

Na construção do primeiro andador, além de sete metros de cano de PVC, os alunos fizeram uso de materiais de fácil acesso, como calços, conexões, lixas d'água, cola, película sintética (overgrip), adesivos bicomponentes (durepoxi), luvas e tinta spray aplicando, obviamente, técnicas de engenharia estudadas na disciplina.

“Analisando sua estrutura, observamos a necessidade de complementar a mesma para não comprometer a segurança do usuário pelas forças possivelmente atuantes na frente e nas laterais”, explica a estudante Gabriela Rosa. O equipamento recebeu treliças e pés antiderrapantes/antideslizantes, antes de ganhar a pintura final.

Eficiência do produto

Após a apresentação do produto final na disciplina, o projeto teve repercussão e reconhecimento por parte da Regional Catalão, resultando na proposta de desenvolvê-lo com fins beneficentes. O funcionamento do aparelho já foi devidamente testado e em breve poderá ser disponibilizado para a comunidade externa.