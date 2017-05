Alto Paraíso quer título de Cidade Modelo Sustentável com popularização do sistema de energia solar

Com o objetivo de implementar de forma pioneira no País diretrizes sustentáveis em habitações para famílias de baixa renda, a Agência Goiana de Habitação (Agehab) deu início, nesta sexta-feira (12), ao processo que implementará energia foltovoltaica em moradias de interesse social em Alto Paraíso de Goiás, no Nordeste Goiano.

A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade. As células fotovoltaicas - unidade fundamental desse processo de produção de energia – foram ligadas à rede da Celg. Moradores do setor Novo Horizonte acompanharam as instalações dos equipamentos e receberam palestras sobre o funcionamento do sistema.

Como parte integrante de um dos 17 objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU) para a adoção e desenvolvimento de uma cidade sustentável, o investimento no projeto de instalação das placas fotovoltaicas em Alto Paraíso foi de aproximadamente R$ 120 mil, um valor de R$ 3 mil por unidade.

Para o presidente da Agehab Luiz Stival, além dos benefícios da implementação do projeto, a capacitação profissional dos beneficiários dos programas possibilitará a auto-gestão do sistema no futuro, com geração de empregos e renda. “Há também uma missão social muito grande, principalmente com a criação de condições para promoção da autonomia das famílias. Aliamos o aspecto inovador do sistema e buscamos a capacitação profissional dos próprios moradores para ocupar esse espaço no mercado de trabalho que está sendo aberto ”, destaca o presidente da Agehab”, destacou.

Um exemplo positivo desta política empreendedora é a estória de vida do pintor Vanderly Moreira dos Santos, de 36 anos. O trabalhador da construção civil – que passou pela capacitação profissional – além de adquirir a casa própria, conta que em breve ampliará as oportunidades de atuação no mercado de trabalho. “Sem contar que a gente vai ter uma despesa de energia menor com o sistema”, afirma.

Para o caseiro Creone Moreira dos Santos, há uma grande expectativa em torno da realização. "A gente foi informada que vai ser uma economia de luz de cerca de 60% e vai ajudar a rede elétrica do bairro inteiro. É um trabalho que supera o que a gente estava esperando”, comemora Agda.

Além da instalação do projeto de energia solar, serão construídas duas praças sustentáveis em parceria com a prefeitura.