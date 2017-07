Alice viaja para fazer tratamento cardíaco em São Paulo

Está na capital paulista a bebê Alice Santos Sousa, de 1 ano, que sofre de problemas no coração e buscava uma vaga no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), para realizar o tratamento. A espera durou seis meses e a solicitação estava na Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade ( C...