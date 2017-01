Alerta de fortes chuvas e de granizo para o Centro, Sul, Norte e Noroeste de Goiás

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possibilidade de chuvas intensas com ventos e granizo no Centro, Sul, Norte e Noroeste Goiano, entre a tarde desta quinta-feira (5) e a sexta-feira (6). Os ventos podem chegar a 60 km/h e as chuvas até 50 milímetros.

O Inmet recomenda evitar buscar abrigo debaixo de árvores e coberturas metálicas, pois há riscos de quedas. Se estiver em trânsito, evite estacionar os carros próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Caso necessite se socorro acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.