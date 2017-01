Agrotóxicos contrabandeados do Paraguai eram misturados a veneno de rato em Goiás

Uma quadrilha foi presa nesta quarta-feira (25) vendendo agrotóxicos contrabandeados da China, durante uma operação da Polícia Federal. Os inseticidas eram misturados com vários produtos para potencializar o efeito, inclusive veneno de rato. Segundo a corporação, os itens podem causar câncer e contaminar o solo e lençol freático.

Cerca de 12 pessoas foram presas em Goiás e no Distrito Federal. Além de 22 mandados de busca e apreensão e cinco conduções coercitivas. Entre os envolvidos estão comerciantes, vendedores autônomos e pessoas que manipulavam o produto de maneira artesanal em casa.

Segundo o delegado do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, Sandro Paes, o produto ilegal vinha do Paraguai e chegavam até Pontalina e Itumbiara. Em Goiás, eram misturados artesanalmente com outros produtos, colocados em embalagens reutilizadas e vendidas diretamente para produtores rurais ou pessoas que revendiam esse material. Segundo a polícia, a estimativa é que a quadrilha atue no contrabando há cinco anos.

Também foram identificados os indivíduos que vendiam as embalagens para os criminosos. De acordo com a lei, os recipientes devem ser descartados em locais adequados para evitar o reaproveitamento e também contaminação do meio ambiente. Além de reutilizar o material ilegal, a grupo ainda colocava rótulos de outras marcas para facilitar a venda do produto adulterado.

A operação batizada de Poison Cachè, expressão francesa que significa “veneno oculto”, foi realizada nas cidades goianas de Edéia, Joviânia, São Luís de Montes Belos, Itumbiara, Bom Jesus de Goiás, Morrinhos, Santa Helena de Goiás, Pontalina e Goiânia, além de Planaltina, no Distrito Federal. Os envolvidos serão indiciados por crimes como contrabando, crime ambiental, crime contra a economia popular, pirataria, estelionato e organização criminosa.