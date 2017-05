Agressões logo após o casamento

A vendedora Bruna (nome fictício) de 28 anos, foi casada com seu agressor por quase uma década. A primeira violência aconteceu pouco tempo depois do casamento. A segunda, também, durante o relacionamento, enquanto ela estava grávida. Esta foi a primeira denúncia. Porém, o casal continuou juntos.“Nas primeiras vezes, as agressões aconteceram quando ele tinha bebido, mas chego...