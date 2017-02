Agressão a jovem que teve olho perfurado em assalto em Goiânia causa indignação nas redes sociais

“Até quando nós população de bem, que trabalha, paga seus impostos... Vamos continuar de braços cruzados esperando que políticos saiam de seu conforto e estabilidade para fazer algo por nós?? Até quando vamos continuar colocando os mesmos políticos, ladrões, safados, corruptos... no poder, para nos representar???” é assim que começa o desabafo e os questionamentos da usuária Helena Alves, em seu perfil no Facebook.

Helena publicou na rede fotos do momento em que Matheus Pinto Martins de Queiroz era atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros logo após a agressão em uma tentativa de assalto. É possível ver nas imagens que o estudante está com o olho esquerdo e a cabeça enfaixados e no chão há uma mancha de sangue. Um bombeiro ajuda o rapaz a limpar as mãos.

O jovem teve o olho esquerdo perfurado após uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus no Jardim Mariliza, em Goiânia, na tarde quarta-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o olho da vítima foi atingido por uma arma de fogo e teve sangramento intenso. Uma testemunha disse aos Bombeiros que a vítima foi abordada por assaltantes, mas eles não teriam levado nada.

Ainda no desabafo a mulher questiona. "Até quando vamos fechar os olhos e permitir que pessoas de bem pague por um preço tão auto pelas péssimas administrações que o nosso país se encontra? Deixando em último lugar o essencial na vida de qualquer população que é a saúde, segurança, educação, lazer, transporte...????"

Após o atendimento dos Bombeiros, Matheus foi encaminhado para a Fundação Banco de Olhos onde passou por procedimento cirúrgico e liberado da unidade. Devido o sigilo médico não foi informado se a visão do jovem foi comprometida.

Não há informações sobre os assaltantes. Até o momento da publicação desta nota, a postagem de Helena já tinha mais de 500 compartilhamentos e quase 300 comentários.