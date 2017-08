“Agora é cuidar dos que estão aqui”, diz diretora do colégio em que Tamires estudava

Diretora do Colégio Estadual Jardim América, Rosirene Dias Rosa conta detalhes do dia em que um aluno da escola de 13 anos matou a estudante Tamires Paula de Almeida, de 14, e como lida com a situação agora

Marcello Dantas

Volta às aulas após luto por Tamires estudava é marcada por abraço coletivo de alunos e professores, que fizeram um círculo ao redor do prédio onde os dois adolescentes envolvidos na tragédia estudavam